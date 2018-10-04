2018/10/04 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع مع تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ومع ترقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس على قوة الاقتصاد العالمي "وإن كان الوضع أقل إيجابية من الأشهر القليلة الماضية".

كما يرى باول أن الاقتصاد الأمريكي قادر على الاستمرار في توسعه الراهن لمزيد من الوقت "وفي حال استمرار ارتفاع معدل التضخم حينها سنتحرك بشكل أسرع قليلاً".

وفي الأسبوع الماضي قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة معدل الفائدة للمرة الثالثة في العام الجاري عند مستوى يتراوح بين 2% و2.25%.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1497 دولار، فيما هبط أمام الين عند 114.29 ين بنسبة تراجع 0.2%.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% عند 1.2969 دولار، فيما تراجعت أمام الفرنك السويسري عند 0.9915 فرنك بنسبة هبوط 0.09%.

وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.2% إلى 95.943، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى 96.1210 وهو أعلى مستوى منذ جلسة 20 أغسطس الماضي.

وتزامن مع قوة الدولار ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث زاد العائد على سندات الخزانة لآجل 30 عام عند أعلى مستوى في 4 سنوات، وخلال تلك الفترة ارتفع العائد بمقدار 4 نقاط عند 3.38%.

ومن المقرر أن يتم الإفصاح في وقت لاحق من اليوم عن بيانات طلبات إعانة البطالة وطلبات المصانع في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الدولار قرب أعلى مستوى بـ6 أسابيع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الدولار قرب أعلى مستوى بـ6 أسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).