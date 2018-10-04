2018/10/04 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عمليات الجزيرة : مير 3 مضافات لداعش وابطال مفعول 7 عبوات ناسفة غرب الانبار

04/10/2018 12:52:00 PM | عدد القراءات : 7

واع / مكتب الانبار / ا .ج

اعلنت قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الانبار ، الخميس، عن اعتقال اربعة من عناصر عصابات داعش الارهابية بعملية اقتحام خلايا التنظيم غربي الانبار .

وذكر امر الفوج الاول العقيد خميس المحلاوي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان " القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت منطقة الوادي بصحراء قضاء الرطبة غربي الانبار تمكنت من خلالها من اعتقال اربعة من ارهابي داعش في خطوة تهدف الى تجفيف منابع الارهاب في تلك المناطق ".

واضاف ان" القوات الامنية والقوات الساندة لها تمكنت ايضا من تدمير 3 مضافات لارهابي داعش وابطال مفعول 7 عبوات ناسفة والاستيلاء على منصة صواريخ ،مبينا ان" فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول العديد من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة " .

ت : ز .أ

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