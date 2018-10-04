2018/10/04 | 13:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: القبض على مهرب للنفط الخام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عمليات بغداد: القبض على مهرب للنفط الخام
تأریخ التحریر: : 2018/10/4 13:04
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: القبض على مهرب للنفط الخام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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