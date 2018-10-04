كربلاء تعلن استعدادها لاستقبال زيارة أربعينية الامام الحسين

2018/10/04 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة كربلاء، اليوم الخميس، جهوزية المحافظة لاستقبال زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) المليونية.

وقالت عضو المجلس سندس عمران، لوكالة "النبأ" للاخبار، ان "محافظة كربلاء انهت كافة الاستعدادات الخدمية والامنية وغيرها لاستقبال زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) المليونية"، مبينة ان "وضع كربلاء الأمني جيد ولا توجد اي مخاوف من حدوث اي خروقات أمنية أو ارهابي خلال احياء الزيارة".

وأكدت عمران ان "القوات الأمنية وضعت خطط محكمة، لمنع حدوث اي خرق امني أو ارهابي، كما تم نشر قوات وطائرات على صحراء المحافظة المحاذية للمناطق الغربية، كاجراء احترازي".انتهى/س

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