الولايات المتحدة تطالب الهند بالتخلي عن صفقة “إس ـ 400” الروسية

2018/10/04 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دوليطالبت الولايات المتحدة الهند بالتخلي عن صفقة الحصول على منظومات الدفاع الجوي “إس ـ 400” من روسيا.

وذكرت صحيفة “ذا هندو” الهندية (خاصة) أمس (الأربعاء)، أن واشنطن حذرت نيودلهي من تلك الصفقة المقترحة، وإمكانية أن تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية ضد الهند.

ومن المتوقع أن تعلن روسيا والهند صفقة منظومات “إس ـ 400” خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، التي تبدأ اليوم الخميس وتستمر لمدة يومين.

ونقلت الصحيفة الهندية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية (لم تسمه) قوله، “نطالب كل حلفائنا وشركائنا بالتخلي عن المعاملات مع روسيا، لما تجذبه من عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات”.

وقانون “مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات”، قانون اتحادي للولايات المتحدة، تفرض بموجبه واشنطن عقوبات على أي دولة “لديها تعاملات ضخمة” مع إيران، أو كوريا الشمالية، أو روسيا.

وعلى صعيد آخر، أوضحت مصادر هندية للصحيفة أن نيودلهي وواشنطن جمعتهما مشاورات مكثفة بشأن الصفقة الروسية، ما يعني أن القرار (الحصول على منظومات إس ـ 400) ليس مفاجئا بالنسبة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المصادر (لم تكشف عنها الصحيفة)، إن “الولايات المتحدة ضغطت على الهند لتخفيف حدة تعاونها الدفاعي مع روسيا، ونيودلهي كانت واضحة بشأن صفقة إس ـ 400”.

وأمس، أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن زيارة “بوتين” إلى نيودلهي ستركز على توقيع اتفاق شراء الهند منظومات دفاع إس ـ 400.

وقال أوشاكوف في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “ذا غكونوميك تايمز الهندية”، إن قيمة الاتفاق ستزيد على “5 مليارات دولار أمريكي”.

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