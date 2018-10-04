نظارات تستخدم الواقع المعزز لترجمة العروض المسرحية للصم

2018/10/04 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمضى تيم هاردي، الذي يعاني من صمم جزئي، معظم حياته وهو يشاهد المسرحيات بكشاف في يديه ونص على رجليه حتى يستطيع متابعة ما يقال على المسرح.

لكن اعتبارا من، أمس الأربعاء، أصبح هاردي قادرا على استخدام نظارات توظف تقنية الواقع المعزز حتى تعرض له ترجمة لحظة بلحظة للحوار مما سيتيح له التركيز بشكل كامل على العرض المسرحي.

ويعاني هاردي من الصمم الكامل منذ أن كان عمره 18 عاما حتى خضع لعملية زراعة قوقعة في الأذن أعادت له جزءا من سمعه.

وقال لرويترز في المسرح الوطني في منطقة ساوث بانك بلندن “أسمع كل شيء لكنني لا أفسر كل شيء من المرة الأولى”.



وكان المسرح يعرض جزءا من مسرحية “خروج الملك” ليوجين يونسكو لمجموعة صغيرة من المشاهدين يرتدون النظارات الجديدة.

وأضاف هاردي “كنت اشتري النص كل مرة وأحاول متابعته بكشاف.



لكن نظارات الترجمة أحدثت فرقا كبيرا”.

وطورت شركة إبسون اليابانية للتكنولوجيا النظارات التي تستخدم برنامجا لعرض الترجمة بالتزامن مع أداء الممثلين.



وبدأ طرح النظارات للإيجار في المسرح، أمس الأربعاء.

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