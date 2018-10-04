رئيس بايرن يهاجم مدرب الفريق كوفاتش

2018/10/04 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حّمل أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ الألماني، تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة لقرارات المدرب نيكو كوفاتش، وذلك في أعقاب التعثر الأوروبي الأخير.

وتعادل بايرن إيجابياً بهدف لمثله مع ضيفه أياكس ضمن الجولة الثانية لدوري الأبطال، وقبلها خسر وتعادل في آخر مباراتين محليتين للفريق.

وقال أونيس "يجب أن ينهي ما يقوم به في رأسه، قمنا بتغييرات عديدة في التشكيلة، وعليه أن يتحكم في الأمر".

وأضاف ان "الأمر بدأ في لقاء أوغسبورغ واستمر، يجب أن يجد حلاً كوفاتش ويصل للتشكيلة الأنسب".

ويتصدر بايرن ترتيب مجموعته بدوري الأبطال مناصفة مع أياكس أمستردام، ويملك كلاً منهم أربع نقاط من مباراتين.

ويستضيف بايرن ميونخ بوروسيا مونشنغلادباخ بالجولة القادمة من الدوري الألماني مساء السبت المقبل.

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