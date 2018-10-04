القبض على عنصرين من

2018/10/04 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق بإسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الخميس، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين.

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