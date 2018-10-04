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مفوضية كردستان تعلن النتائج الأولية الرسمية لانتخابات الإقليم
2018/10/04 | 19:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، عن نتائج أولية لعملية الاقتراع الخاصة ببرلمان الإقليم والتي أجريت في 30 من الشهر الماضي.

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