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مقتل شخص بنزاع عشائري شمالي بغداد
2018/10/04 | 19:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ​

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل واصابة 3 اشخاص اثر نزاع عشائري شمالي العاصمة بغداد.

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