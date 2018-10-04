2018/10/04 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الخميس، القاء القبض على ارهابيين اثنين في صلاح الدين.

وذكر معن، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على ارهابيين في محافظة صلاح الدين".

واضاف ان "الارهابيين ينتميان لعصابات داعش الارهابي واعترفا بقيامهما بعدة عمليات ارهابية شملت خطف وقتل المواطنين وتفجير دورهم".

واشار البيان الى ان "العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين"، مبينا انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهما".

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