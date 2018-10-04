English | كوردى


إعلان نتائج انتخابات برلمان الاقليم والديمقراطي يتصدر
2018/10/04 | 19:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن النتائج الأولية لـ85 من أصوات الناخبين في انتخابات برلمان كردستان التي جرت يوم الأحد الماضي، مشيرةً إلى تلقيها 1045 شكوى.وجاءت النتائج على النحو التالي:الحزب الديمقراطي الكردستاني: 595592 صوتاًالاتحاد الوطني الكردستاني: 287575 صوتاًحركة التغيير: 164336 صوتاًحراك الجيل الجديد: 113297 صوتاًتحالف العصر: 13708 صوتاًتحالف نحو الإصلاح: 69477 صوتاًالتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة: 8886 صوتاًالجماعة الإسلامية الكوردستانية: 94992 صوتاًحزب محافظي كوردستان: 3028 صوتاًقائمة آزادي (الحرية) 7069 صوتاً.نتائج أصوات مقاعد المكون التركماني:القائمة التركمانية الديمقراطية 628قائمة التنمية التركمانية 2636قائمة ميللت 526تحالف تركمان أربيل 605حركة (بروسك) 695حزب الإصلاح التركماني 2464قائمة تركمان أربيل 561قائمة الجبهة التركمانية 1332...

يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان نتائج انتخابات برلمان الاقليم والديمقراطي يتصدر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان نتائج انتخابات برلمان الاقليم والديمقراطي يتصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بعد فوز حزبه.. بارزاني يوجه دعوة ثنائية
⋙ اصابة سبعة أشخاص بينهم امرأتان وطفل بحوادث سير في ديالى
⋙ الأسهم الأوروبية تهبط 1% بالختام مع خسائر الأسواق العالمية
⋙ محدث.. "داو جونز" يعمق خسائره ليفقد 322 نقطة
⋙ كرار جاسم يقود نفط عبادان لربع نهائي كأس إيران
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| فتاة صومالية تتحدى التقاليد وتنجح في إنشاء فريق لكرة القدم للنساء
⋙ بالفيديو... لحظة سقوط هندية من أعلى برج اتصالات
⋙ بالصورة.. البنك المركزي يقرر طرح كميات كبيرة من الفئات الصغيرة بشكل جديد
الأكثر شيوعا