2018/10/04 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن النتائج الأولية لـ85 من أصوات الناخبين في انتخابات برلمان كردستان التي جرت يوم الأحد الماضي، مشيرةً إلى تلقيها 1045 شكوى.وجاءت النتائج على النحو التالي:الحزب الديمقراطي الكردستاني: 595592 صوتاًالاتحاد الوطني الكردستاني: 287575 صوتاًحركة التغيير: 164336 صوتاًحراك الجيل الجديد: 113297 صوتاًتحالف العصر: 13708 صوتاًتحالف نحو الإصلاح: 69477 صوتاًالتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة: 8886 صوتاًالجماعة الإسلامية الكوردستانية: 94992 صوتاًحزب محافظي كوردستان: 3028 صوتاًقائمة آزادي (الحرية) 7069 صوتاً.نتائج أصوات مقاعد المكون التركماني:القائمة التركمانية الديمقراطية 628قائمة التنمية التركمانية 2636قائمة ميللت 526تحالف تركمان أربيل 605حركة (بروسك) 695حزب الإصلاح التركماني 2464قائمة تركمان أربيل 561قائمة الجبهة التركمانية 1332...يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان نتائج انتخابات برلمان الاقليم والديمقراطي يتصدر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان نتائج انتخابات برلمان الاقليم والديمقراطي يتصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).