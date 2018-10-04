2018/10/04 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقش رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الخميس، المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "العبادي ترأس اجتماعا لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩ بحضور عدد من المسؤولين والكادر المتقدم لوزارة المالية".واكد العبادي في بداية الاجتماع وفقا للبيان على" المبادئ الاساسية التي ينبغي الالتفات اليها عند إعداد بنود الموازنة"، مشيرا الى "أهمية ان تستجيب الموازنة لما تم إقراره من مشاريع صدرت بشأنها قرارات في ضوء اللقاءات التي اجريناها مع ممثلي المحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين وخلق فرص عمل".وشدد على "اهمية خفض العجز في الموازنة والتركيز على اسناد الشرائح الاكثر حاجة من ابناء الشعب العراقي".

واضاف البيان انه تم "التأكيد على دعم المشاريع الاستثمارية وتأمين التخصيصات اللازمة لمشاريع البترودولار وتنمية المحافظات، وجرى خلال الاجتماع التركيز على تغطية المشاريع الخدمية لمحافظة البصرة بشكل خاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يناقش المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩ ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يناقش المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).