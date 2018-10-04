2018/10/04 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يرأس اجتماعا لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩

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