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الحزب الديمقراطي الكردستاني: لم تعد لدينا ثقة بشركائنا في العملية السياسية
2018/10/04 | 19:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد فارس امين، الخميس، ان ما جرى بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيعيد الحسابات قبل المشاركة بالحكومة المقبلة، فيما أشار إلى أن الحزب

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