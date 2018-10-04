الحزب الديمقراطي الكردستاني: لم تعد لدينا ثقة بشركائنا في العملية السياسية

2018/10/04 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد فارس امين، الخميس، ان ما جرى بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيعيد الحسابات قبل المشاركة بالحكومة المقبلة، فيما أشار إلى أن الحزب

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