/موازين نيوز/ تنشر عدد الاصوات التي حصلت عليها القوائم بانتخابات كردستان

2018/10/04 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت/موازين نيوز/، الخميس، على اعداد الاصوات التي حصلت عليها الكتل المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان بعد فرز 85 بالمئة من المجموع الكلي للاصوات.

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