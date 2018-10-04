البارزاني يصدر بياناً بشأن انتخابات برلمان كوردستان

2018/10/04 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلأصدر الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الخميس، 4 تشرين الأول 2018، بياناً بشأن انتخابات برلمان كوردستان التي جرت في 30 أيلول المنصرم، وهنأ فيه شعب كوردستان بنجاح العملية الديمقراطية. يتبع...

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