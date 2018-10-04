2018/10/04 | 19:51

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الخميس 4 أكتوبر 2018 | 07:42 مساءً

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مياه البصرة "تسمم" سفير الاتحاد الاوربي في العراق!

بغداد/..



اصيب سفير الاتحاد الاوربي في العراق رامون بليكوا، الذي وصل الى البصرة أمس بزيارة رسمية بحالة تسمم أثر تلوث المياه في المحافظة.

وقال بليكوا في تصريح صحفي، تابعته، "عين العراق نيوز"، انه "أصيب صباح اليوم بحالة تسمم اجبرته على إلغاء عدد من فقرات جدول اعماله في البصرة والتي كان من بينها زيارة مشروع ماء البدعة".

وأضاف انه "تلقى العلاج فيما اجرى لقاءات عمله الخاص بمقر اقامته في الفندق".

وأكد بليكوا ان "حالة التسمم والآلام الشديدة التي اصيب بها جعلته يستشعر اكثر حجم المعاناة الكبير الذي لحق الآلاف البصريين على مدى الشهرين الماضيين اثر تلوث المياه في هذه المحافظة".

ويأتي ذلك بعد ان سجلت البصرة اكثر من 100 الاف حالة تسمم وفق اخر احصائية صادرة من مكتب حقوق الانسان والتي كانت في المستشفيات الحكومية فقط حيث يعتقد المكتب بأن الاعداد تفوق ذلك الرقم لوجود حالات كثير راجعت المستشفيات الخاصة فضلا عن اخرى تلقت العلاج داخل المنازل.

وكانت الصحة قد اعلنت في وقت سابق ان نحو 2000 حالة تسمم تسجل يوميا فيما ينتظر اعلان نتائج التحليل الطبي حولها.



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