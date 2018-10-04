2018/10/04 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الخميس، أن ملاكتها الفنية والهندسية اكملت عمليات حفر البئر النفطي (سندباد 5) في حقل السندباد النفطي المحاذي للحدود مع ايران، وذلك لصالح شركة نفط البصرة.

وقال شركة الحفر في بيان إن "تم انجاز عمليات حفر البئر باستخدام جهاز الحفر IDC 51 بعمق ٤٣٧٨ متر في فترة زمنية ١٤٨ يوم وبذلك تم اختصار المدة المقررة والبالغة ١٩٨ يوم".

واضاف البيان ان "إنتاج النفط سيكون من مكمن اليمامة وبضغوط عالية تصل الى 8000 PSI وتتميز بوجود الغاز المصاحب مع النفط بكميات كبيره أثناء عمليات الانتاج".



انتهى/م.

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفر البئر النفطي الخامس في حقل السندباد الحدودي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفر البئر النفطي الخامس في حقل السندباد الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).