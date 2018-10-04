بالصور.. حادثة لم يشهدها العالم من قبل

2018/10/04 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشرت "NT News"، أن ويندي هيغز المشاركة في رحلة الصيد، ذكرت أن الصيادين لاحظوا وجود فريسة كبيرة في شدق تمساح ضخم، تبين ‏فيما بعد أنها كانت لتمساح آخر لا يزال على قيد الحياة.‏وشاهد الصيادون أيضا أن التمساح الفريسة توقف عن المقاومة ولم يحاول الإفلات من فم التمساح المفترس، وكأنه استسلم لمصيره ‏المحتوم.وبعدها، غطس التمساح بفريسته داخل مياه النهر.‏وقالت هيغز التي صورت الحادثة: "لم أصطد السمك في هذا اليوم أبدا، لكنني تمكنت من تصوير هذا المشهد النادر.هذه حادثة نشهدها مرة واحدة ‏في العمر".انتهىم ف

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