2018/10/04 | 19:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ونشرت "NT News"، أن ويندي هيغز المشاركة في رحلة الصيد، ذكرت أن الصيادين لاحظوا وجود فريسة كبيرة في شدق تمساح ضخم، تبين فيما بعد أنها كانت لتمساح آخر لا يزال على قيد الحياة.وشاهد الصيادون أيضا أن التمساح الفريسة توقف عن المقاومة ولم يحاول الإفلات من فم التمساح المفترس، وكأنه استسلم لمصيره المحتوم.
وبعدها، غطس التمساح بفريسته داخل مياه النهر.وقالت هيغز التي صورت الحادثة: "لم أصطد السمك في هذا اليوم أبدا، لكنني تمكنت من تصوير هذا المشهد النادر.
هذه حادثة نشهدها مرة واحدة في العمر".انتهىم ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حادثة لم يشهدها العالم من قبل ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبعدها، غطس التمساح بفريسته داخل مياه النهر.وقالت هيغز التي صورت الحادثة: "لم أصطد السمك في هذا اليوم أبدا، لكنني تمكنت من تصوير هذا المشهد النادر.
هذه حادثة نشهدها مرة واحدة في العمر".انتهىم ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حادثة لم يشهدها العالم من قبل ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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