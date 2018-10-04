2018/10/04 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مسؤول أمني سابق ثلاثة أسباب لعدم رد السعودية على الإهانات والابتزازات المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي تجاه المملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير استراتيجي: السعودية لن ترد على إهانات ترامب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير استراتيجي: السعودية لن ترد على إهانات ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).