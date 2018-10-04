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خبير استراتيجي: السعودية لن ترد على إهانات ترامب
2018/10/04 | 19:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حدد مسؤول أمني سابق ثلاثة أسباب لعدم رد السعودية على الإهانات والابتزازات المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي تجاه المملكة.

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