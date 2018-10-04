تصريح إسرائيلي خطير عن

2018/10/04 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الطيار الإسرائيلي، زائيف راز، إنه "لدى إسرائيل كامل القدرات للاستمرار في تنفيذ عمليات وغارات جوية في الأجواء السورية".

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