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اليمن...
2018/10/04 | 19:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجددت المواجهات بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

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