English | كوردى


وكيل أعماله: ترشيح نشأت أكرم للأفضل بتأريخ آسيا أفضل إجابة للكلام الفارغ
2018/10/04 | 19:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادعلق بهروز دزهبود، وكيل الأعمال وصديق نجم المنتخب الوطني السابق نشأت أكرم، على ترشيح موكله في تصويت لاعبي خط الوسط الأفضل في تأريخ آسيا.وكتب موقع الاتحاد الاسيوي عن أكرم قائلاً: " ما حققه منتخب العراق في عام 2007 هو الأكثر مفاجأة في تاريخ بطولة كأس آسيا، ونوعية كرة القدم التي قدمها نشأت أكرم كانت على مستوى آخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل أعماله: ترشيح نشأت أكرم للأفضل بتأريخ آسيا أفضل إجابة للكلام الفارغ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل أعماله: ترشيح نشأت أكرم للأفضل بتأريخ آسيا أفضل إجابة للكلام الفارغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بعد فوز حزبه.. بارزاني يوجه دعوة ثنائية
⋙ اصابة سبعة أشخاص بينهم امرأتان وطفل بحوادث سير في ديالى
⋙ الأسهم الأوروبية تهبط 1% بالختام مع خسائر الأسواق العالمية
⋙ محدث.. "داو جونز" يعمق خسائره ليفقد 322 نقطة
⋙ كرار جاسم يقود نفط عبادان لربع نهائي كأس إيران
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| فتاة صومالية تتحدى التقاليد وتنجح في إنشاء فريق لكرة القدم للنساء
⋙ بالفيديو... لحظة سقوط هندية من أعلى برج اتصالات
⋙ بالصورة.. البنك المركزي يقرر طرح كميات كبيرة من الفئات الصغيرة بشكل جديد
الأكثر شيوعا