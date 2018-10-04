وكيل أعماله: ترشيح نشأت أكرم للأفضل بتأريخ آسيا أفضل إجابة للكلام الفارغ

2018/10/04 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادعلق بهروز دزهبود، وكيل الأعمال وصديق نجم المنتخب الوطني السابق نشأت أكرم، على ترشيح موكله في تصويت لاعبي خط الوسط الأفضل في تأريخ آسيا.وكتب موقع الاتحاد الاسيوي عن أكرم قائلاً: " ما حققه منتخب العراق في عام 2007 هو الأكثر مفاجأة في تاريخ بطولة كأس آسيا، ونوعية كرة القدم التي قدمها نشأت أكرم كانت على مستوى آخر".

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