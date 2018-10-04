مصدر: القوة الجوية يختار ملعب فرانسو حريري مسرحا للنهائي الاسيوي

2018/10/04 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف مصدر رياضي مطلع، اليوم الخميس، عن نقل مباراة القوة الجوية ونظيره التين اسير التركمانستاني في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي الى ملعب اخر، بعد ان تم تحديدها يوم امس في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "هناك من نقل صورة سيئة عن محافظة البصرة من اجل نقل مباراة القوة الجوية في نهائي كأس الاتحاد الاسيوي الى ملعب فرانسو حريري في اربيل ".

واشار الى ان "هناك سبب اخر وهو تزامن المباراة مع الزيارة الاربعينية".يشار الى ان نادي القوة الجوية اعلن يوم امس الاربعاء، اقامة مباراة نهائي كأس الاتحاد الاسيوي في محافظة البصرة.

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