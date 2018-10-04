المسابقات تحدد موعد انطلاق الجولة الـ32 من بطولة كأس العراق

2018/10/04 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، اليوم الخميس، عن انطلاق منافسات الجولة الـ 32 من بطولة كأس العراق في 12 من الشهر الجاري بمشاركة اندية الدوري الممتاز الـ 20 بالاضافة الى الانديـة الـ 12 التي تأهلت مسبقاً".

وقال عضو اتحاد الكرة يحيى كريم في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "المؤتمر الفني لبطولة الكاس سيقام يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الواحدة ، في مقر اتحاد الكرة بحضور ممثلي الانديـة المشاركة بالبطولة، في ظل سعي اللجنة لإقامة مباريات الكاس وعدم تأثيرها على سير مباريات الدوري الممتاز، الذي من المؤمل ان يتوقف بسبب ارتباط المنتخب الوطني في البطولة الرباعية المزمع أقامتها في السعودية".واوضح ان "الجولة المقبلة ستشهد اقامة المواجهات بطريقة الذهاب والاياب على ان تقام مباريات الذهاب في 12 مِن الشهر الحالي على ان تقام مباريات الاياب في وقت يحدد لاحقاً".

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