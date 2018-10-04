المفوضية العليا في إقليم كوردستان تعلن النتائج الرسمية الأولية لـ85 من أصوات الناخبين

2018/10/04 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن النتائج الأولية لـ85 من أصوات الناخبين في انتخابات برلمان كوردستان والتي أجريت يوم الأحد الماضي، مشيرةً إلى تلقيها 1045 شكوى.

وجاءت النتائج على النحو التالي: الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 595592 صوتاًالاتحاد الوطني الكوردستاني: 287575 صوتاًحركة التغيير: 164336 صوتاًحراك الجيل الجديد: 113297 صوتاًتحالف العصر (سردم): 13708 صوتاً تحالف نحو الإصلاح: 69477 صوتاًالتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة: 8886 صوتاًالجماعة الإسلامية الكوردستانية: 94992 صوتاًحزب محافظي كوردستان: 3028 صوتاًقائمة آزادي (الحرية) 7069 صوتاً

نتائج أصوات مقاعد المكون التركمانيالقائمة التركمانية الديمقراطية 628قائمة التنمية التركمانية 2636قائمة ميللت 526تحالف تركمان أربيل 605حركة (بروسك) 695حزب الإصلاح التركماني 2464قائمة تركمان أربيل 561قائمة الجبهة التركمانية 1332

أصوات المكونات الكلدانية والسريانية والآشورية:تحالف الاتحاد القومي 6291 صوتاًالمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري 2552 صوتاًقائمة الرافدين 2147 صوتاًأبناء النهرين 301 صوتالقائمة الديمقراطية المسيحية 181 صوتاً

المرشحون لمقعد الأرمن:نوبار سيبان غريب: 242أدكار هاكوب بطرس 373آرام بوزو حمو 463مراد ماردوس وارتان 346يروانت نيسان ماركوس 494فاهيك كمال سرانيان 489

يتبع..

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