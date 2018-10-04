صورة.. العراق يجري تغييرا بتصميم احدى عملاته ويطرحها بـ

2018/10/04 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي طرح كميات وصفها بالكبيرة على العملات الصغيرة للمعاملات اليومية.وذكر بيان للبنك، انه سيقوم بطرح كميات كبيرة من الفئات الصغيرة لتلبية حاجة المعاملات اليومية وقد تم تحسين نوعية المادة المستخدمة فضلا عن إجراء تغيير بسيط بالشكل الجديد التي ستطرح للتداول الاسبوع القادم.واضاف ان التعامل سيتم بالشكل الجديد والقديم معا دون تمييز.

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