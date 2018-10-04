English | كوردى


صورة.. العراق يجري تغييرا بتصميم احدى عملاته ويطرحها بـ
2018/10/04 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي طرح كميات وصفها بالكبيرة على العملات الصغيرة للمعاملات اليومية.وذكر بيان للبنك، انه سيقوم بطرح كميات كبيرة من الفئات الصغيرة لتلبية حاجة المعاملات اليومية وقد تم تحسين نوعية المادة المستخدمة فضلا عن إجراء تغيير بسيط بالشكل الجديد التي ستطرح للتداول الاسبوع القادم.واضاف ان التعامل سيتم بالشكل الجديد والقديم معا دون تمييز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. العراق يجري تغييرا بتصميم احدى عملاته ويطرحها بـ"كميات كبيرة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. العراق يجري تغييرا بتصميم احدى عملاته ويطرحها بـ"كميات كبيرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الأسهم الأوروبية تهبط 1% بالختام مع خسائر الأسواق العالمية
⋙ محدث.. "داو جونز" يعمق خسائره ليفقد 322 نقطة
⋙ كرار جاسم يقود نفط عبادان لربع نهائي كأس إيران
⋙ تدريبات الصقور تجهز بشار رسن لرباعية السعودية
⋙ بوتين يهنئ صالح بانتخابه رئيسا للجمهورية العراقية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| فتاة صومالية تتحدى التقاليد وتنجح في إنشاء فريق لكرة القدم للنساء
⋙ بالفيديو... لحظة سقوط هندية من أعلى برج اتصالات
⋙ بالصورة.. البنك المركزي يقرر طرح كميات كبيرة من الفئات الصغيرة بشكل جديد
الأكثر شيوعا