العراق يبدأ مناقشة مسودة موازنة 2019

2018/10/04 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اجتماعا لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩بحضور عدد من المسؤولين والكادر المتقدم لوزارة المالية.وفي بداية الاجتماع أكد على المبادئ الاساسية التي ينبغي الالتفات اليها عند إعداد بنود الموازنة، مشيرا الى أهمية ان تستجيب الموازنة لما تم إقراره من مشاريع صدرت بشأنها قرارات في ضوء اللقاءات التي اجريناها مع ممثلي المحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين وخلق فرص عمل.كما تم التأكيد على دعم المشاريع الاستثمارية وتأمين التخصيصات اللازمة لمشاريع البترودولار وتنمية المحافظات.وجرى خلال الاجتماع التركيز على تغطية المشاريع الخدمية لمحافظة البصرة بشكل خاص.وأكد رئيس مجلس الوزراء على اهمية خفض العجز في الموازنة والتركيز على اسناد الشرائح الاكثر حاجة من ابناء الشعب العراقي.

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