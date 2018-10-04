2018/10/04 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركتا "تويوتا" و"سوفت بنك" شراكة جديدة لتطوير خدمات سيارات ذاتية القيادة، لتكوين تحالف بين مؤسسة تصنيع السيارات في اليابان والشركة المختصة بالتكنولوجيا.

وقالت "سوفت بنك" في بيان عبر موقعها اليوم الخميس إن الشراكة ستجعل الشركتين يعملان معاً لتطوير خدمات التنقل متعددة الأغراض بالاعتماد على تكنولوجيا تُدعي "إي-باليت".

وعبر تلك التكنولوجيا فإن "تويوتا" تخطط لإنتاج البرمجيات للمركبات متعدد الأغراض وذات الدفع الذاتي كالمطاعم والفنادق المتنقلة.

وتابع البيان أن الشركة الجديدة ستُدعى "إم.أو.إن.أي.تي" وهي اختصار لشبكة التنقل، ومن المقرر طرح خدمة قيادة مستقلة باستخدام اللوحة الإلكترونية بحلول النصف الثاني لعام 2020.

ومن المقرر أن تعمل الشراكة الجديدة على تطوير منصة لإنتاج سيارات ذاتية القيادة يمكن استخدامها كمتاجر متنقلة وخدمات أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع صغيراً برأس مال أولي قيمته ملياري ين (17.5 مليون دولار)، يمتلك "سوفت بنك" أكثر من نصف النشاط، وسيركز مبدئيًا على اليابان وفي النهاية يتوسع عالمياً.

وفي نهاية تعاملات اليوم الخميس ارتفع سهما شركة "سوفت بنك" و"تويوتا" بنحو 1.3% و0.6% على الترتيب.

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