عملة الأرجنتين تهبط لأول مرة في 4 أيام بخسائر 3%

2018/10/04 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت عملة الأرجنتين خسائر بنحو 3% أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، لتهبط للمرة الأولى في 4 أيام متتالية.

ويأتي هبوط العملة الأرجنتينية مع قفزة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي جذبت رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة الأكثر خطورة.

وخلال تعاملات اليوم، صعد العائد على الديون الحكومية الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2011 عند 3.2%

وكان البيزو الأرجنتيني قد حقق مكاسب تجاوزت 9.5% خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد تحديد البنك المركزي في البلاد نطاق تداول العملة والذي يتراوح بين 34 و44 بيزو لكل دولار أمريكي.

ويأتي ذلك في أعقاب موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة الخط الائتماني المقدم لحكومة الأرجنتين إلى 57.1 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار بنحو 2.85% إلى 38.7527 بيزو بعد أن سجلت مستوى 38.7590 بيزو في وقت سابق من التعاملات.

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