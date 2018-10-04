المفوضية تعلن نتائج 85 بالمئة من الاصوات

2018/10/04 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، عن نتائج اولية لعملية التصويت الخاصة ببرلمان الاقليم والتي اجريت نهاية ايلول المنصرم.

وبحسب نتائج 85 بالمئة من الاصوات والتي أعلنتها المفوضية فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاز على أعلى الاصوات، يليه في المركز الثاني الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي ان الديمقراطي الكوردستاني حصل على 595592‎ صوتا، أما الأتحاد الوطني فقد حاز على 287575‎ صوتا ليأتي في المركز الثاني.

وجاءت النتائج على النحو الآتي:

الاتحاد الوطني الكوردستاني 287575 صوتا

جبهة الإصلاح 69477 صوتا

قائمة سردم 13708 صوتا

الجيل الجديد 113297 صوتا

حركة التغيير 164336 صوتا

حزب المحافظين 3028 صوتا

قائمة آزادي 7069 صوتا

التحالف 6886 صوتا

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 595592 صوتا

الجماعة الاسلامية 94992 صوتا.

سوار أحمد

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