المفوضية تعلن نتائج 85 بالمئة من الاصوات

وبحسب نتائج 85 بالمئة من الاصوات والتي أعلنتها المفوضية فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاز على أعلى الاصوات، يليه في المركز الثاني الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي ان الديمقراطي الكوردستاني حصل على 595592 صوتا، أما الأتحاد الوطني فقد حاز على 287575 صوتا ليأتي في المركز الثاني.
وجاءت النتائج على النحو الآتي:
الاتحاد الوطني الكوردستاني 287575 صوتا
جبهة الإصلاح 69477 صوتا
قائمة سردم 13708 صوتا
الجيل الجديد 113297 صوتا
حركة التغيير 164336 صوتا
حزب المحافظين 3028 صوتا
قائمة آزادي 7069 صوتا
التحالف 6886 صوتا
الحزب الديمقراطي الكوردستاني 595592 صوتا
الجماعة الاسلامية 94992 صوتا.
سوار أحمد
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