المالكي يؤكد دعمه الكبير لرئيس الوزراء المكلف الدكتور عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة

2018/10/04 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذته في وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي حول موقفه من رئيس الوزراء المكلف الدكتور عادل عبد المهدي والملفات التي يجب على الحكومة القادمة تفعليها ومعالجتها اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعمه الكبير لجهود رئيس الوزراء المكلف الدكتور عادل عبد المهدي ، وإسناده بكل ما اوتية من قوة في ارساء قواعد العمل الوطني المشترك خلال المرحلة الراهنة . وأشار المالكي الى ان جميع الكتل والتيارات السياسية في مركب وطني واحد ، والنجاح مرهون بالتضحية والايثار وانجاز المهام ، لكي يشعر كل العراقيين على اختلاف انتماءاتهم ، ان الحكومة حكومتهم جميعاً ، وان ملفات الامن والخدمات والاعمار هي الهاجس الأكبر الذي على الحكومة انجازه بالتعاون مع الجميع ، فلا خيارلدى الا العمل معاً لتجاوز الصعاب وتحقيق النصر .

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