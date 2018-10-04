بالصورة.. البنك المركزي يقرر طرح كميات كبيرة من الفئات الصغيرة بشكل جديد

2018/10/04 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن عزمه طرح كميات كبيرة من العملة للفئات الصغيرة، مشيرا الى أن الفئات ستتضمن إجراء تغيير بالشكل وستطرح للتداول الاسبوع المقبل.وأضاف البنك، أنه سيتم "إجراء تغيير بسيط بالشكل الجديد التي ستطرح للتداول الاسبوع المقبل، علما ان التعامل سيتم بالشكل الجديد والقديم معا دون تمييز".

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