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العبادي يؤكد على دعم المشاريع الاستثمارية وتأمين تخصيصات البترودولار بمشروع الموازنة
2018/10/04 | 20:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، على دعم المشاريع الاستثمارية وتأمين التخصيصات اللازمة لمشاريع البترودولار في قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.وأكد العبادي بحسب البيان على، "المبادئ الاساسية التي ينبغي الالتفات اليها عند إعداد بنود الموازنة، وأهمية ان تستجيب لما تم إقراره من مشاريع صدرت بشأنها قرارات في ضوء اللقاءات التي اجريناها مع ممثلي المحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين وخلق فرص عمل"، مشددا على "اهمية خفض العجز في الموازنة والتركيز على اسناد الشرائح الاكثر حاجة من ابناء الشعب العراقي".

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