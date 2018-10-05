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حكومة عراقيّة ببصّمة إيرانيّة
2018/10/05 | 00:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أخيراً ،وبعد أكثر من أربعة أشهرمن إنتهاء الانتخابات البرلمانية ، نجحت إيران وقاسم سليماني ‘ في ولادةٍ مشوّهةٍ ،لحكومةٍ عراقيّة تحمل البصمة الإيرانية بإمتياز،في حين أخفق مبعوث الرئيس ترمب بريت ماكورك في مهمته العسيرة الفاشلة، في تشكيل حكومة عراقية برئاسة حيدر العبادي تحمل بصمتها الامريكية ، لتنفيذ الصفحة الأخيرة ، قبل بدء سريان قرار الرئيس … حكومة عراقيّة ببصّمة إيرانيّة

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