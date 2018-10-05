الإتحاد الوطني يدعو المفوضية للتحقيق في الخروقات او يتخذ موقفاً آخر

2018/10/05 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني، بيانا، الخميس، تدعو فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الاقليم الى حسم الشكاوى والطعون في انتخابات برلمان كردستان.وقالت المؤسسة في بيانها الموجه للرأي العام، ان "على المفوضية ان تكون في مستوى المسؤولية التاريخية، وان تتخذ جميع الاجراءات القانونية دون انحياز لحسم ملف الشكاوى والطعون في انتخابات برلمان كردستان".وشددت على، ان "الاتحاد الوطني وفي هذا الاطار، سيتخذ جميع السبل القانونية، لتكون النتائج النهائية خالية من أي خروقات، وبعيدة عن اي تدخلات وتلاعب بها".وشددت المؤسسة على انه "في حال عدم اعتراف المفوضية بالشكاوى القانونية التي ثبت مصداقيتها بشأن الخروقات، فإنه سيكون للاتحاد الوطني الكردستاني حينها موقف آخر".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان، أعلنت الخميس، عن النتائج الأولية لـ85% من أصوات الناخبين في انتخابات برلمان كردستان التي جرت يوم الأحد الماضي، مشيرةً إلى تلقيها 1045 شكوى.وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج بحصوله على: 595992 صوتا وتعادل 44 مقعداً.فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 287575 صوتا وتعادل 22 مقعداً، وحازت حركة التغيير الكردستانية، 164336 صوتاً وتعادل 12 مقعداً.وجاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الرابعة بحصوله على، 113297 صوتا وتعادل 9 مقاعد.انتهى

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