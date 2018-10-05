بعد رئيس الجمهورية ..الكويت تدعو رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لزيارتها

2018/10/05 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح.

ونقل المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف ان الاتصال جرى خلاله التهنئة من امير الكويت للسيد عادل عبد المهدي بمناسبة تكليفه برئاسة الحكومة العراقية والتاكيد على العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وتوجيه دعوة من امير دولة الكويت للسيد عبد المهدي لزيارة دولة الكويت.وكالة نون خاص

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