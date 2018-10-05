فؤاد حسين: الاتحاد نقض اتفاقاً عقد بين نيجيرفان البارزاني وبافل الطالباني قبيل جلسة البرلمان

2018/10/05 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشف مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فؤاد حسين، اليوم الخميس، عن أن نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان البارزاني والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل الطالباني توصلا إلى إتفاق ثنائي يقضي بأن يتقدم مرشحاً واحداً لرئاسة العراق إلى البرلمان العراقي، وقد جرى تتويج هذا الاتفاق قبل حوالي ساعتين من عقد جلسة البرلمان، مستدركاً: لكن الاتحاد نقض هذا الاتفاق "ودخل في تحالفات عديدة مع مختلف القوى العراقية متجاهلاً الصيغة التي تم الإتفاق عليها".وفيما يلي نص رسالة د.فؤاد حسينبعد أن تم ترشيحنا لمنصب رئاسة جمهورية العراق، من قبل الزعيم مسعود البارزاني وبدعم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني (الپارتي)، وإنطلاقاً من فهمنا بأنّ العملية التنافسية حول هذا المنصب ستتم ضمن إستحقاق إرادة ممثلي إقليم كوردستان في بغداد أو بموجب الإتفاق بين الطرفين المتنافسين، شاركنا في الفعاليات للمساهمة في تهيئة الأرضية السليمة للعملية الإنتخابية، وقد سُعدنا كثيراً عندما توصل الأخ نيجيرفان البارزاني ـ نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ـ والسيد بافل الطالباني الى إتفاق ثنائي يقضي بأن يتقدم مرشحاً واحداً لرئاسة العراق إلى البرلمان العراقي، وقد جرى تتويج هذا الاتفاق قبل حوالي ساعتين من عقد جلسة البرلمان.إلاّ أننا وبالتزامن مع عقد جلسة البرلمان فوجئنا بأنّ الطرف الآخر لم يسحب مرشحه من العملية الإنتخابية، ليس هذا فحسب بل إنهم دخلوا في تحالفات عديدة مع مختلف القوى العراقية متجاهلين الصيغة التي تم الإتفاق عليها بينا، ولَم يفِ الطرف الآخر بما وعدوا به، وبناء عليه ولإيمانٍ مناّ بحق المكوِّن الكوردي في إختيار مرشحه لرئاسة العراق، قررنا الإنسحاب من الترشيح.بعد هذا التوضيح الموجز لإعتقادنا بأنه من الضروري إعلانه ليعلم الجميع الحقائق وخفايا الأمور، أود أن أستغل هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والإمتنان للزعيم مسعود بارزاني لتكرُّمه بترشيحي لهذا الموقع، وأتقدم بجزيل شكري للأخ العزيز نيجيرفان البارزاني والوفد المرافق له لتجشُّمهم عناء السفر الى بغداد ولإشرافهم ومشاركتهم في المباحثات والمفاوضات التي أجريناها، كما أشكر كافة أعضاء المكتب السياسي للپارتي وجميع أعضاء ومؤازري هذا الحزب، وأتوجه بالشكر للفريق النشط الذي رافقني خلال جولتي في بغداد لأنهم كانوا نِعْمَ السند لي ولقيامهم بفعاليات إعلامية مكثفة، وأغتنم هذه الفرصة لأشكر الملايين من بنات وأبناء كوردستان لإهتمامهم ومتابعتهم لهذا الحدث، وأشكر أيضاً المئات بل الآلاف من الأشخاص من داخل العراق ومن مختلف المكونات لتضامنهم معنا، وشكري موصول الى الكثير من الأصدقاء في الخارج ومن مختلف الجنسيات لدعمهم لنا، كما وأعبّر عن فائق الشكر للإعلاميين من الأقليم والعراق لإتاحتهم الفرصة لنا لشرح وجهة نظرنا وطروحاتنا.وفي الختام نقول: إننا عملنا خلال مسيرتنا النضالية الطويلة في سبيل وحدة الصف الكوردي ومن أجل المبادئ والقيَم التي آمنّا بها، لذا ومن هذا المنطلق أرى بأنه من الحق والواجب علينا جميعا حماية وحدة الصف الكوردستاني، وأخيراً يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لشعب كوردستان بمناسبة نجاح انتخابات برلمان كوردستان، ومبروك علينا جميعاً هذا العرس الديمقراطي.ودمتم بخيرفؤاد حسينالخميس ٤ / ١٠ / ٢٠١٨

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فؤاد حسين: الاتحاد نقض اتفاقاً عقد بين نيجيرفان البارزاني وبافل الطالباني قبيل جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فؤاد حسين: الاتحاد نقض اتفاقاً عقد بين نيجيرفان البارزاني وبافل الطالباني قبيل جلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).