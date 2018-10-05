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الاحتلال يعتقل مدير معبر بيت حانون شمال غزة
2018/10/05 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ناصر الكيلاني مدير معبر بيت حانون “ايرز” شمال قطاع غزة.

وقال وليد وهدان مسؤول الاعلام في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية ل”موقع الغد” :” إن الجانب الاسرائيلي أبلغنا باعتقال الكيلاني وهو متوجه من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون دون معرفة الاسباب”.

وأضاف وهدان “أن هناك جهودا حثيثة تبذل لمعرفة ما جرى مع مدير المعبر “.

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