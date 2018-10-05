نجدة بغداد تعلن عن نشاطها الامني خلال 24 ساعة

2018/10/05 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الخميس، عن نشاطها الامني خلال 24 ساعة.وذكر بيان للمديرية، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "القوات الامنية القت القبض علىعلى شخصين مطلوبين جنائياً وفق المادة 23 مرور + 412، فيما القتالقبض على حاملي الاسلحة غير مرخصة عدد 7".

واضاف انه "القي القبض على شخصين يقومون بتزوير المستمسكات والوثائق الرسمية، بالاضافة القبض على متسولين عدد 36".وتابع انه "تم ضبط سيارات مطلوبة ( ضبط مركبة) عدد 3، وضبط سيارات مطلوبة لامور تحقيقية (حجز تنفيذي وحجز اموال) عدد2".

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