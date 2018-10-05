مفاجأة... إيقاف مرتضى منصور لمدة عام إضافي

2018/10/05 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، اليوم الخميس، الموقف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لمدة عام ضربة جديدة.

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