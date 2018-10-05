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منظمات حقوقية تونسية تحمل السلطات السعودية مسؤولية سلامة خاشقجي
2018/10/05 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حملت منظمات حقوقية تونسية الحكومة السعودية مسؤولية سلامة الصحفي جمال خاشقجي المختفي منذ الثلاثاء الماضي.

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