2018/10/05 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن تمكنها وبمساعدة جهات انفاذ القانون من القبض على المتهم [مجيد مظهور عبدالله] الذي كان يشغل منصب مدير حسابات صحة الانبار سابقاً.وأوضحت الهيأة في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "عمليات التحري والمتابعة التي أجرتها خلال المدة الماضية أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم اثناء محاولته الهرب خارج العراق عبر مطار أربيل الدولي".وأكدت الهيأة ان "المتهم مطلوب للقضاء العراقي استنادا لأحكام المادة 315 اذ سبق لها ان نفذت عمليات ضبط اسفرت عن كشف حالات اختلاس وتجاوز على المال العام في مديرية صحة الأنبار اتهم بها مدير الحسابات السابق وعدد من موظفي حسابات المديرية".وكانت هيأة النزاهة، قد أعلنت في آواخر شهر أيلول الماضي عن صدور مذكرة قبض بحق مدير حسابات صحة الانبار السابق [مجيد مظهور عبدالله] بعد تمكنه من الهرب من احد سجون المحافظة، التي اودع فيها بعد تنفيذ مذكرة قبض صادرة بحقه من الجهات القضائية حسب تحقيقات الهيأة من قبل جهات انفاذ القانون وبمشاركة ملاكات مكتب تحقيق الهيأة بالمحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مدير حسابات صحة الأنبار الهارب في مطار أربيل) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مدير حسابات صحة الأنبار الهارب في مطار أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).