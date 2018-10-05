خسائر الأسهم ومعاناة عملات الأسواق الناشئة أهم الأحداث العالمية اليوم

2018/10/05 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من-أحمد شوقي:-

مباشر: سيطرت خسائر الأسهم والتراجع الملحوظ لعملات الأسواق الناشئة على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

وشهدت أسعار النفط هبوطاً ملحوظاً عند تسوية التعاملات، حيث تراجع "نايمكس" بنحو 2.7% مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ منتصف أغسطس الماضي، مع مخاوف زيادة المعروض من الخام.

خسائر الأسهم العالمية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم وسجلت خسائر حادة، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 200 نقطة مع قفزة عوائد السندات الحكومية والتي سجلت أعلى مستوى لها في 7 سنوات عند مستوى 3.2%.

كما سجل "ناسداك" أسوأ أداء يومي منذ جلسة 25 يونيو الماضي بقيادة أسهم "فيسبوك" و"نتيفلكس" و"ألفابت".

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، انخفاض طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين، فيما سجلت طلبيات المصانع الأمريكية أكبر زيادة في 11 شهراً.

فيما سجلت تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الهبوط الأول في 6 أسابيع، متراجعة من أعلى مستوى في 7 سنوات.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% في ختام تعاملات اليوم مع هبوط الأسواق العالمية نتيجة لقفزة عائد السندات الحكومية.

ومن جانبه، ذكر رئيس الوزراء الإيطالي أن الحكومة قررت تعديل مستهدفاتها لعجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 2.1% في 2010، ثم إلى 1.8% في العام الذي يليه.

كما هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات، ليتراجع "نيكي" لأدنى مستوى في أسبوع.

تراجع عملات الأسواق الناشئة

تراجع مؤشر "إم.إس.سي.آي" لعملات الأسواق الناشئة خلال تعاملات اليوم بنحو 0.6% متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ أغسطس الماضي، مع قفزة عوائد السندات في الاقتصاديات المتقدمة.

وهبطت عملة الأرجنتين بنحو 3% أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات، لتسجل التراجع الأول في 4 أيام متتالية.

كما تراجعت الليرة التركية بأكثر من 2% أمام نظيرتها الأمريكية لتهبط لليوم الثالث على التوالي.

فيما كانت الروبية الهندية أسوأ حالاً حيث سجلت أدنى مستوى على الإطلاق أمام الورقة الخضراء، مع صعود أسعار النفط

في الوقت الذي تراجعت فيه عملة إندونيسيا مسجلةً ثاني أدنى مستوى في تاريخها.

هبوط السلع

تحولت أسعار الذهب للهبوط في ختام الجلسة مع صعود الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية.

وكان المعدن الأصفر قد ارتفع بأكثر من 6 دولارات خلال الجلسة مع خسائر أسواق الأسهم العالمية.

فيما انخفضت أسعار الغذاء العالمية خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي وشهري بفعل هبوط أسعار الزيوت النباتية، ومع زيادة المخزونات.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بقدار 98 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي وبأكثر من توقعات المحللين.

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