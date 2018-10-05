2018/10/05 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من: مصطفى رضا

مباشر: سيطرت مبادرات البحرين الداعمة لاستدامة المالية العامة بالمملكة، وقرارات الحكومة المصرية، وتصريحات من وزير الطاقة السعودي على أهم الأحداث الاقتصادية، اليوم الخميس.

وشهدت الساحة المصرية عدة أحداث اقتصادية، تضمنت قرارات الحكومة بشأن الضريبية العقارية والمحذوفين من البطاقات التموينية، فضلاً عن تحديد إجازة احتفالات أكتوبر في البورصة والبنوك والقطاع الخاص.

وعقد رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً لاستعراض دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق منظومة النقل الذكي في أنحاء الجمهورية، تم الموافقة فيه على تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة.

ونجحت شركة مصر للطيران في اجتياز تفتيشات "الأيوزا،" لتحصل على أعلى الشهادات التي تمنحها منظمة "أياتا" في مجال السلامة لشركات الطيران.

وعلى مستوى أسواق المال بالخليج، تباين أداء البورصات خلال الأسبوع الجاري، وأغلقت 4 بورصات على ارتفاع أسبوعي، تصدرها سوق الأسهم السعودية، بينما تصدر سوق البحرين التراجعات.

وفي السعودية، كشف وزير الطاقة، خالد الفالح، عن أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قادرة على زيادة الإنتاج بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً، لمواجهة أي طلب جديد أو نقص في الإمدادات.

شهدت سوق المال السعودية "تداول" تغير وحيد بحصص كبار الملاك بنهاية تعاملات، يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، فرض غرامات بقيمة 14 مليون ريال، بحق 3 شركات، وأوضحت وزارة البترول الباكستانية إن المملكة أقرت من حيث المبدأ الاستثمار بمصفاة نفط جديدة في ميناء جوادر بالمياه العميقة.

فيما صرح رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية اعتزامه الاستثمار الرياضي في السودان.

وقال رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، في تغريدة له: "في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك...فأهلاً بالسودان وأهله".

وضمنت أهم الأحداث في دولة الإمارات العربية، إصدار ولي عهد أبوظبي قراراً بشأن اختصاصات إضافية لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، فضلاً عن ارتفاع عدد السياح في أبو ظبي ودبي بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2018.

وكشفت دولة الإمارات، عن دعم الاقتصاد الأردني بحزمة من التمويلات والمساعدات المالية قيمتها 833.3 مليون دولار، بما يعادل 3 مليارات درهم.

وأكدت شركة طيران الإمارات، إنها ستخفض عدد الرحلات الجوية التي تسيرها بنحو الثلث لمدة 45 يوما في العام المقبل، عندما يتم إغلاق أحد المدرجين في مطار دبي الدولي لإجراء أعمال تجديد.

وفي الكويت، توقع تقرير حديث صادر عن شركة الشال للاستشارات، أن تُحقق موازنة الدولة العربية فائضاً بحدود ملياري دينار (6.6 مليار دولار) للسنة المالية 2019/2018.

ورفضت ‏المحكمة الدستورية بالكويت، طعناً مباشراً من رجال أعمال كويتيين، دفعا فيه بعدم دستورية خفض أسعار الكهرباء والماء للقطاعين الصناعي والزراعي، وعدم مساواة القطاع النفطي بتلك الأسعار

وذكرت مصادر مطلعة، إن شركة الخطوط الجوية الكويتية وقعت اتفاقاً مع شركة "إيرباص" لشراء 3 طائرات جديدة.

وبالنسبة للاقتصاد القطري، فقامت وكالة "موديز" لخدمات المُستثمرين بتعديل نظرتها المُستقبلية للبنوك العاملة في قطر من "سلبية" إلى "مُستقرة".

وأفادت "موديز"، أن التعديل يعكس مرونة الاقتصاد القطري ونظامها المصرفي في ظل النزاع الإقليمي الجاري بينها وبين بعض جيرانها في الخليج ومصر.

وفي البحرين، أعلنت وزارة المالية عن 6 مبادرات ضمن برنامج دعم استدامة المالية العامة، والتي تضمنت التقاعد الاختياري لموظفي الحكومة، وضبط الإنفاق.

وقعت الحكومة البحرينية اليوم، اتفاقيات إطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد العربي بإجمالي قيمة دعم يصل لــ10 مليارات دولار.

وأوضحت الحكومة، أن الترتيبات تتضمن المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي تهدف لتقديم قروض ميسرة لبرنامج التوازن المالي الذي يسعى لتحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.

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