رشيد برقان - الثقافة الاحتجاجية (2)

2018/10/05 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_برقان بصدد التعريف.لا تستقيم دراسة أي ظاهرة ولا الإطلال عليها ما لم تتسلح بتعريف واضح لها يحصرها ويقنن حدودها ويميز الفروق الدقيقة بينها وبين ما يجاورها من ظواهر ومصطلحات.والظاهرة التي نهدف الإحاطة بها وحصر دائرتها هي ثقافة الاحتجاج؛ وهي خطاب قد يتخذ شكلا تعبيريا، سواء أكان لغويا أو تصويريا، بحيث يعمل من خلال هذا الشكل على تقويض أسس الثقافة السائدة، ويخلق مسافة نقدية بينها وبين المتلقي.كما يعمل......

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