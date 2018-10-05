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#أحمد إبريهي علي - إعادة إعمار سوريا ونموها الأقتصادي بعد الحرب
2018/10/05 | 00:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_إبريهي_علي تمهيد: لقد تضرر الأقتصاد السوري في بنيته الأساسية وطاقاته الأنتاجية في جميع القطاعات وضاعت عليه فرص التنمية منذ نهاية عام 2010 .

واصابت كوارث الحرب بالمآسي عموم الناس بدرجات متفاوتة، من الرعب والعنف ونقص الغذاء والعناية الطبية والماء والكهرباء وتقريبا كل الخدمات الضرورية، وتبددت مدخراتهم ، والتبست حياتهم بالفوضى وغموض المستقبل.

اما الذين تهدمت مساكنهم ومشاغلهم الأنتاجية فخسائرهم الأقتصادية اكب......

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