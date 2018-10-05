أحمد إبريهي علي - إعادة إعمار سوريا ونموها الأقتصادي بعد الحرب

2018/10/05 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_إبريهي_علي تمهيد: لقد تضرر الأقتصاد السوري في بنيته الأساسية وطاقاته الأنتاجية في جميع القطاعات وضاعت عليه فرص التنمية منذ نهاية عام 2010 .واصابت كوارث الحرب بالمآسي عموم الناس بدرجات متفاوتة، من الرعب والعنف ونقص الغذاء والعناية الطبية والماء والكهرباء وتقريبا كل الخدمات الضرورية، وتبددت مدخراتهم ، والتبست حياتهم بالفوضى وغموض المستقبل.اما الذين تهدمت مساكنهم ومشاغلهم الأنتاجية فخسائرهم الأقتصادية اكب......

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