برهم يرهم لرئاسة جمهورية العراق

2018/10/05 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مخاض صعب، وتأجيل تلوَ آخر، اختار مجلس النواب العراقي برهم صالح رئيساً لجمهورية العراق.وسبقت جلسة التصويت مفاوضات عاصفة بين القوى

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