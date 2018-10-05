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برهم يرهم لرئاسة جمهورية العراق
2018/10/05 | 00:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد مخاض صعب، وتأجيل تلوَ آخر، اختار مجلس النواب العراقي برهم صالح رئيساً لجمهورية العراق.

وسبقت جلسة التصويت مفاوضات عاصفة بين القوى

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