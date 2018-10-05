مرسيليا يتعثر في قبرص

2018/10/05 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان مرسيليا متقدماً بهدفين لصفر سجلهما، ديمتري باييه (50) والبرازيلي لويس غوستافو (67) لكن أصحاب الأرض عادوا في النتيجة بواسطة كل من الصربي ساسا ماركوفيتش (74) والأرجنتيني ايميليو زيلايا (90).

وفي قمة كومرزبنك أرينا، انتصر آينتراخت فرانكفورت الألماني على لاتسيو الإيطالي 4-1.

وسجل كل من داني دا كوستا (4) والصربي فيليب كوستيتش (28) ومواطنه لوكا يوفيتش (52) والإيطالي ميكيلي رييوني (90) أهداف الفريق الألماني فيما دّون ماركو بارولو هدف الضيوف في الدقيقة 23.

ولعب لاتسيو منقوصاً من لاعبين، الصربي دوزان باستا (45) والأرجنتيني خواكين كوريا (58)، بعد حصولهما على البطاقة الحمراء.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الأول برصيد 6 نقاط فيما يأتي لاتسيو في مركز الوصافة (3 نقاط) وجمع كل من أبولون ليماسول ومرسيليا نقطة واحدة.

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